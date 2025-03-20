شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 فى انقلاب ميكروباص على طريق بنى سويف - دمو والان مع تفاصيل الخبر

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، اليوم الخميس فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبرى بهبشين بمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري بهبشين بمركز ناصر.

ونقلت سيارات الإسعاف 4 جثث وهم عزة مصطفى جمعة 55 سنة، وسيد صابر صابر 68 سنة، ومجهولتين الهوية، وتم إيداعهما بمشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

واستقبل قسم الاستقبال في مستشفى بنى سويف التخصصي كلا من محمد مصطفى محمد 35 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمود عزت محمد 32 سنة، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، وريناد عادل إبراهيم 23 سنة، مصابة باشتباه مابعد الارتجاج، وأشرف ممدوح على 31 سنة، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وإسلام فؤاد عبد الله 25 سنة، مصابًا باشتباه مابعد الارتجاج، مينا رزق غبريال 34 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالضلوع، وإيمان عثمان محمد 44 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومحمود امل محمود 32 سنة، مصابًا بسحجات واشتباه كسر بالذراع الأيمن، وشخص مصاب مجهول الهوية مصابًا بغيبوبة تامة.

تم نقلهم لقسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم بإشراف الدكتور أحمد صادق مدير عام المستشفى .