شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة حركة المرور على طريق إسكندرية الزراعى بعد رفع تريلا انقلبت فى قليوب والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، قبل مطلع كوبري قليوب، اتجاه الإسكندرية، وذلك بعد رفع وتجنيب سيارة نقل ثقيل "تريلا" كانت محملة بـ "طَفلة"، حيث انقلبت السيارة وتسببت في تعطل حركة المرور على الطريق.

كانت قد تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة نقل ثقيل "تريلا" كانت محملة بـ"طَفلة" على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي قبل مطلع كوبري قليوب، اتجاه الإسكندرية.

على الفور انتقل رجال الأمن ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتم الدفع بلودر كبير ومعدات مجلس مدينة قليوب، وتم رفع أثار الحادث من الطريق، وكذلك رفع وتجنيب السيارة، وإعادة فتح الحركة المرورية على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، قبل مطلع كوبرى قليوب، اتجاه الإسكندرية، لمنع تعطل مصالح المسافرين على الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



السيارة



بعد فتح الطريق



تجنيب السيارة