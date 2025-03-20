شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره القطرى مستجدات الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المشتركة للبلدين لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ مراحله الثلاث.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، اليوم الخميس، بأن الوزير عبد العاطي تبادل الرؤى مع نظيره القطري حول سبل تنسيق المواقف للترويج للخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والعمل المشترك لحشد الدعم للخطة، فضلًا عن التنسيق بين الجانبين في إطار الإعداد لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة.

وتوافق الوزيران على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين البلدين لاحتواء التوترات المتصاعدة في المنطقة، والعمل المشترك من أجل تدشين تسوية سياسية تضمن استقرار الإقليم بشكل مستديم من خلال إقامة الدولة الفلسطينية كحل نهائي للنزاع الإقليمي.