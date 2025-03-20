شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القاهرة: رفع تصنيف قسم الرعاية المركزة بمستشفى المنيرة العام ببرنامج البورد المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حموده الجزار رئيس قطاع الشئون الصحية بالقاهرة ؛ إنه تم إعتماد رفع تصنيف قسم الرعاية المركزة بـ مستشفى المنيرة العام من الفئة A إلى الفئة B رسميا بقاعدة بيانات البورد المصري ( الزمالة المصرية سابقا ) ؛ لتعد خطوة نوعية لتقديم خدمات طبية متميزة لعدد أكبر من حالات الرعاية المركزة ولفتح سعة تدريبية أكبر لمتدربي الزمالة المصرية بالقاهرة.

يأتي هذا بعد إعادة تقييم قسم الرعاية المركزة بمستشفى المنيرة العام بناءا على زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة بالقسم بواقع 22 بدلا من 10 أسرة؛ وزيادة أجهزة التنفس الصناعي بواقع 11 بدلا من 4؛ وزيادة عربات الطوارئ بواقع 4 بدلا من 1؛ وزيادة ماكينات الغسيل الكلوى لتكون 38 بدلا من 22 بواقع 2 ماكينة بقسم الرعاية المركزة.

أضاف (الجزار) أنه تم زيادة عدد إستشاري الرعاية المركزة إلى 6 أطباء؛ وزيادة أعداد التمريض بالقسم لتصل إلى 33 مضيفا؛ أن قسم الرعاية المركزة الآن لديه القدرة على إستيعاب عدد أكبر من المتدربين وإستقبال عدد أكبر من حالات الرعاية المركزة ليكون إضافة وخدمة طبية متميزة بمستشفيات مديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

وفي سياق متصل؛ نوَّه الجزار أن هناك خطة تم وضعها لاعتماد أقسام جديدة بالزمالة المصرية بمستشفيات المديرية وعلى رأسهم تخصص التخدير والرعاية المركزة ؛ وذلك في حيز زمني قصير ؛ ليكون ركيزة لتوفير القوى البشرية من الأطباء الحاصلين على الزمالة المصرية ؛ ولتقديم خدمات طبية متميزة للمترددين.

وتوجه بالشكر والتقدير للطاقم الطبي والإداري بمستشفى المنيرة العام وعلى رأسهم مدير المستشفى الدكتور محمد عيد؛ على المجهود المتميز والتفانى فى العمل والذى نتج عنه هذا التقدم؛ كما أعرب عن إمتنانه وتقديره لجهود إدارة الزمالة المصرية بالمديرية؛ كما توجه بالشكر إلى المجلس الصحى المصرى على جهوده المبذولة بالزمالة المصرية بمستشفيات القاهرة.