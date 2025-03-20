شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معرضًا لـ"أهلًا رمضان" توفر السلع بأسعار مخفضة فى أحياء الجيزة.. اعرف عناوينها والان مع تفاصيل الخبر

شهدت محافظة الجيزة افتتاح 15 معرضًا لأهلًا رمضان، في الأحياء، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية واللحوم والدواجن، طوال شهر رمضان، بأسعار مخفضة.

وتسهيلًا على المواطنين، ويوضح ”الخليج 365” فى السطور التالية عناوين معارض أهلًا رمضان في أحياء المحافظة.

- في حي جنوب الجيزة بالسوق الحضاري بشارع ربيع الجيزى أمام مطحن السويحي، والثاني بميدان الجيزة أمام مدرسة أبو الهول، والثالث بأرض أبو عبيدة بالمنيب، والرابع بمركز البحوث الزراعية بالجيزة.

- فى حى العجوزة بميدان الكيت كات.

- في حي الدقي الأول بشارع السودان بمدخل الكوبري الخشب، والثاني بنادى الزراعيين.

- في حي الهرم، الأول بشارع فيصل الرئيسي أمام شارع حسن محمد، والثاني بتقاطع شارع المريوطية مع الهرم.

- في حي الوراق بشارع كورنيش النيل بجوار الموقف القديم.

- في حي العمرانية بشارع عبد الهادي حسانين بأرض الشركة الشرقية.

- في حي بولاق الدكرور أسفل كوبري فيصل بجوار نيابة مرور فيصل.

- في حي الطالبية بشارع حسن محمد.

- في حي إمبابة بشارع المطار بجوار مسجد المنيرة.

- فى حى المنيرة الغربية بطريق البراجيل مساكن البراجيل.



وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسئولى التموين بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ومنافذ البيع، بشكل يومي، لإحكام السيطرة عليها ومجابهة الممارسات الاحتكارية والغش التجاري، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أية مخالفات يتم رصدها.

وكلف المحافظ، مديرية التموين بتنظيم حملات رقابية وتفتيشية على المخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالأحياء والمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ومباحث التموين، للتأكد من الالتزام بأسعار الخبز المقررة وتقديم منتج آمن للمستهلك.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين وتشكيل فرق عمل ميدانية لمتابعة كافة المعارض والمنافذ الكائنة حاليًا بصفة يومية والتأكد من التزام العارضين والتجار بتقديم منتجاتهم بالأسعار المعلنة وبالجودة المطلوبة.