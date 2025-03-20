شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: الاعتماد على البحث العلمى لتقديم حلول مبتكرة لتحديات المياه والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات احتفالية "اليوبيل الذهبى للمركز القومى لبحوث المياه" والمنعقد بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس المركز القومي لبحوث المياه.

وتوجه سويلم بالتحية لكافة الحاضرين من المسئولين الحكوميين وممثلى المنظمات الدولية وشركاء التنمية والباحثين الذين يجمعهم هدف مشترك وهو خدمة قطاع المياه فى مصر من خلال الإعتماد على البحث العلمى لتقديم حلول مبتكرة وخلاقة قابلة للتطبيق العملى على الأرض للتعامل مع تحديات المياه فى مصر.

وأشاد بالمركز القومى لبحوث المياه والذى أثبت على مدار 50 عام خبرته المتميزة في مجال أبحاث المياه بإعتبار المركز ركيزة أساسية فى مجال البحث العلمي والإبتكار في قطاع المياه في مصر.

وأوضح سويلم أن وزارة الموارد المائية والري اتخذت إجراءات عديدة لضمان الاستخدام المستدام والفعال لمواردنا المائية من خلال تنفيذ المحاور الثمانية للجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0 ، والتى تعتمد بشكل أساسي على البحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار لتحقيق الإدارة الفعالة للمياه ، وهو ما يتطلب تعزيز التعاون مع شركاء التنمية و زيادة البحث العلمى لتقديم المزيد من الابتكارات الفعالة فى مجال المياه.

وأكد على أهمية التعاون العلمى بين المركز القومى لبحوث المياه والجامعات والمراكز البحثية الاخرى فى مصر وخارجها ، وتعزيز منظومة البحث العلمى وتشجيع شباب الباحثين ، وتكثيف جهود المركز مستقبلاً بالتعاون مع أجهزة الوزارة وشركاء التنمية لتطوير حلول متقدمة تضمن مواجهة تحديات المياه فى مصر خاصة في ظل تغير المناخ وتزايد الطلب على المياه.