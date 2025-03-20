شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق فى محول كهرباء بالمدينة الجامعية للطالبات أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، صباح فجر اليوم الخميس، موقع محول الكهرباء الذي شب به حريق فجر اليوم، دون وقوع أى خسائر فى الأرواح، وكانت قوات الحماية المدنية بأسيوط قد تمكنت من السيطرة على الحريق فور حدوثه بغرفة محول الكهرباء بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط.

وقد رافقه اللواء خالد الريفي مدير إدارة الأمن الجامعي بأسيوط و عدد من المسئولين بالفرع، كما استمع للمسئولين بقسم الكهرباء بالإدارة الهندسية بالجامعة إلى ملابسات الحادث الذي تم أثناء صلاة فجر اليوم الخميس بالمدينة، كما تواصل فضيلته بكهرباء أسيوط ليعود لأمر لطبيعته لعدم تأثر الخدمة بكليات الفرع، كما وجه الشكر لإدارة الحماية المدنية على سرعة التواجد وإخماد الحرية في الوقت المناسب.



