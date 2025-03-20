شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يطالبون بتوعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال، أيد غالبية القراء مطالب توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال.

وأيد 86% من القراء مطالب توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال، بينما عارض 14% من القراء مطالب توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال.



