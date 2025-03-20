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شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يطالبون بتوعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال، أيد غالبية القراء مطالب توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال.
وأيد 86% من القراء مطالب توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال، بينما عارض 14% من القراء مطالب توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال.
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