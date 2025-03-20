أخبار مصر

86% من القراء يطالبون بتوعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال

0 نشر
0 تبليغ

  • 86% من القراء يطالبون بتوعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال 1/2
  • 86% من القراء يطالبون بتوعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يطالبون بتوعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال، أيد غالبية القراء  مطالب توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال.

وأيد 86% من القراء مطالب توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال، بينما عارض 14% من القراء مطالب توعية المواطنين بمخاطر تشغيل الأطفال.


 

 

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements