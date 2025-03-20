شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم الخميس 20-3-2025.. استمرار انخفاض الحرارة على كافة الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس 20 مارس 2025 الموافق 20 رمضان، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم:

القاهرة

العظمى 21 درجة

الصغرى 13

الإسكندرية

العظمى 18

الصغرى 14

مطروح

العظمى 16 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 23 درجة

الصغرى 10

قنا

العظمى 25 درجة

الصغرى 11

أسوان

العظمى 28 درجة

الصغرى 14 درجة