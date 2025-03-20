شكرا لقرائتكم خبر عن معمار أثرى نادر.. "أمير الجيوش" ثانى مسجد فى الإسلام بالشرقية والان مع تفاصيل الخبر

محافظة الشرقية حظيت دون غيرها من محافظات الوجه البحرى، بوجود العديد من المساجد ذات الطراز الأثرى الذى يتجلى فيها الطراز المعماري القديم، وفى مدينة بلبيس جنوب محافظة الشرقية، يقع مسجد"أمير الجيوش" نسبة إلى الصحابى"شريك بن سمي العطافى المرادى" قائد جيوش عمرو بن العاص فى معركة الفتح الإسلامى التى شهدتها أرض بلبيس.

وقال الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف بالشرقية، أن هذا المسجد طوال العام عامر بالمصلين ورجال العلم وتزداد الدروس فى شهر رمضان ضمن خطة أعدتها وزارة الأوقاف، بإشراف الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، نظرا لأهمية الشهر عند الأمة الإسلامية، ويزداد إقبال المصلين فيه لأنه مسجد تاريخى ينسب إلى قائد عظيم وشخصية مهمة ومؤثرة فى معارك الفتح الإسلامى، والمسجد ذو معمار أثر نادر وله طابع خاص من حيث الروحانيات والعبادات، وكل من دخل المسجد يشعر بروحانيات لم يجدها فى اي مكان اخر.

وقال صابر عبد السميع عبد القادر، إمام وخطيب مسجد أمير الجيوش بلبيس، إن المسجد ينسب قائد جيوش عمرو بن العاص وشارك فى العديد من الفتوحات ، ويعتبر ثانى مسجد فى مصر بعد مسجد سادات قريش، و مسجد "أمير الجيوش" يرجع إسمه إلى الصحابي الجليل "شُريك بن سمي الغطيفى، وتم تأسيسه لسنة 19 هجرى، و 642 ميلادية وأطلق عليه هذا الاسم تكريمًا لكونه قائدا جيش عمرو بن العاص، والذى قاد معركة الفتح الإسلامى التى وقعت بلبيس.

وقال الشيخ عبد الحميد محمود مدير إدارة أوقاف بلبيس، أن المسجد منشئ على مساحة مستطيلة مقسمة إلى 6 أروقة ويتوسط جدار القبلة المحراب وهو مكسى بالرخام يغلب عليه زخرفة الطبق النجمي ويتوسط المسجد شخشوخة مزخرفة بزخارف نباتية مزينة بالأربعة جوانب بآيات قرآنية، كما يضم 23 عمودًا خرسانيًا مستديرًا مدهونًا ومثبتًا فى منتصف كل عمود قطع خشبية تضم عددًا من كتب القرآن الكريم والأحاديث والتفسير لمن يريد القراءة والاطلاع عليها من الأهالى، كما توجد المئذنة ويحيط بها عمودان رخاميان بالإضافة لعدة نوافذ بالجدران للإضاءة والتهوية، وبه مكتبة خشبية وفى خلفيته عدة دكك خشبية لقراءة القرآن وجلوس كبار السن أثناء الصلاة، والمسجد تم تجديده عدة مرات أخرها عام 1973، والمسجد له تراث ثقافي وتاريخى، يشهد طقوسا دينية، ويحرص المواطنون على التوافد إليه لأداء صلاة التراويح، والاستماع للخطب والدروس الدينية المتنوعة التي يلقيها العديد من رجال الدين.