شكرا لقرائتكم خبر عن متى تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بأحد الزعف هذا العام ؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يعتبر الصوم الكبير أهم صوم فى الكنيسة الأرثوذكسية، حيث يستمر لمدة 55 يوماً ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك، وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 12 أبريل 2025، بسبت لعازر2025، والذي يسبق أحد الزعف 12 أبريل 2025 أول أيام أسبوع الألام الذى يسبق عيد القيامة المجيد، ويترأس أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سبت لعازر صلوات القداسات الإلهية بمختلف الكنائس بمصر وخارجها.

ويحتفل المسيحيون كل عام بعيد القيامة، والأسبوع السابق عليه يسمي أسبوع الآلام الذى يبدأ بأحد السعف وينتهى بأحد القيامة، وفيه يتذكر المسيحيون الآلام التى لاقاها السيد المسيح، ويتعايشون معها يومًا بيوم، ويتلون فيها قراءات خاصة، وتصطبغ صلواتهم بألحان حزينة، وتتبدل ليلة أحد القيامة بأنغام الفرح والسعادة.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم 19 أبريل المقبل، وذلك فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.