شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الفجر والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، لأداء صلاة الفجر، بحضور شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وعددٍ من الوزراء ومفتى الجمهورية الدكتور نظير عياد.

ويعد مسجد السيدة نفيسة أحد أبرز المساجد التاريخية في مصر، ويتميز بموقعه في قلب القاهرة القديمة وارتباطه الوثيق بالتاريخ الإسلامي في مصر. حيث كان هذا المسجد مركزًا للعلم والدعوة منذ قرون، واحتفظ بمكانته كمقصد للمصلين والمريدين.

وكان وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهرى، أجرى جولة بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، قبل شهر رمضان المبارك، وأشار إلى أن جميع المساجد أصبحت على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن، مع توفير البرامج الدعوية والتوعوية التي تعينهم على الاستفادة القصوى من نفحات الشهر الكريم، مؤكدًا أن الوزارة تضع راحة المصلين وتنظيم الشعائر على رأس أولوياتها، ليكون شهر رمضان هذا العام فرصة لتعميق معاني الرحمة والتكافل والتقرب إلى الله -عز وجل-.