شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم المناطق الصناعية.. 8 معلومات عن محور حسن علام ببرج العرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

يعد مشروع انشاء محور تقاطع طريق حسن علام بمدينة برج العرب مع مسار القطار الكهربائى السريع ،أحد المحاور الهامه غرب الإسكندرية، الذي يعمل على حل لازمة المروريه ويساهم فى تطوير منظومة النقل والمواصلات بها .

ونستعرض فى السطور التاليه أهم وأبرز المعلومات عن هذا المحور الجديد غرب الإسكندرية :

1. الانتهاء من كافة أعمال تنفيذ المشروع وتسليمه فى مارس 2025

2. يبلغ طوله 1100 متر

3. يتسع بواقع 7 حارة مرورية بكل اتجاه

4. تم فتحه أمام حركة السيارت نظراً لاهميته في المساهمة في حل الأزمة المرورية

5. يعمل على تحرير تقاطعات الطرق مع مسار القطار الكهربائي السريع

6. يعمل على تسهيل حركة المرور من برج العرب إلى الساحل و العلمين والعكس

7. يخدم المناطق الصناعية ببرج العرب وحركة البضائع

8. يعمل على زيادة معدلات الأمن والسلامة على الطرق لعبوره أعلى خط السكة الحديد وأعلى القطار الكهربائي السريع .



تطوير شبكة الطرق بالاسكنظرية



طريق حسن علام