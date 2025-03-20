شكرا لقرائتكم خبر عن تساعد فى علاج الاكتئاب وتزيد هيموجلوبين الدم.. 10 فوائد لأجنحة الدواجن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إنه لا صحة لما يتم تداوله بخصوص تجنب تناول أجنحة الدواجن باعتبارها مكان الحقن للأدوية، موضحة أنه لا يوجد حقن فى منطقة الأجنحة لفراخ التسمين، والحقن يكون فى عضلة الفخذ أو الصدر فى الفراخ ولا يتم الحقن بالهرمونات.

وأضافت الفقى فى تصريحات لـ"الخليج 365": الدواجن إذا أكملت دورة التسمين تصل لأوزان مرتفعة بسبب الصفات الوراثية المحسنة والتغذية السليمة والرعاية البيطرية الصحيحة، وهى أمور تؤدى جميعها إلى زيادة معدل النمو وكفاءة إنتاجية اللحم.

وأوضحت سالى: أن الأجنحة تحتوي على مستويات عالية من البروتين وكميات عالية من الفيتامينات A و E و D و K ومجموعة كبيرة من المعادن المهمة مثل الحديد والكالسيوم، كما لها عدة فوائد، منها:

1. لها تأثير علاجي على مرض النقرس والتهاب المفاصل والسكري.

2. يوصى باستخدامها في التغذية العلاجية لتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض القلب.

3. تساعد على يتعافى الجسم من الإصابات والكسور والعمليات الجراحية.

4. تساعد في علاج الاكتئاب والتهاب الأعصاب والاضطرابات العصبية.

5. تزيد من الهيموجلوبين في الدم.

6. تشارك في تكوين خلايا جديدة.

7. ترفع مستوى المناعة.

8. تحسن حالة الجلد والشعر والأظافر.

9. تساعد فى الوقايه من السرطان.

10. تحسن الوظيفة الإنجابية.

11. تنظم مستويات السكر في الدم.

وأشارت إلى أن يفضل أن يتم تناول أجنحة الدواجن، من مرة إلى مرتين فى الأسبوع، حيث يوجد ما يكفي فى الجناح من اللحم لطهي مرق أو وجبة كاملة.