شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استخراج رخصة بفتح مطعم فى الجيزة.. إليك المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين في محافظة الجيزة، عن الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب للمركز التكنولوجي لاستخراج تصريح بفتح مطعم أو مقهى.

وتسهلًا على المواطنين، أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، المستندات المطلوبة للحصول على تصريح بفتح محل عام (مطعم/مقهى) على النحو التالي:

- صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.

- شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية (إذا كان سنه بين 21 و 30 سنة).

- صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.

- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيًا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.

- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.

وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم وصورة البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في المحال العامة وقبل إصدار الترخيص.

وتتيح المراكز التكنولوجية العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، منها: استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه، طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم، استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، طلب تصالح على مخالفة، تقديم طلب قيد اتحاد شاغلين، الحصول على رخصة تشغيل مصعد، تجديد رخصة مصعد.