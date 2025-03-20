شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد زيارة الأديرة خلال الصوم الكبير والان مع تفاصيل الخبر

يبحث كثير من الأقباط عن معرفة موعد زيارة الأديرة، إذ أعلنت العديد من الأديرة القبطية فى مختلف المحافظات المصرية مواعيد الزيارة الجديدة خلال فترة الصوم الأربعيني المقدس، لمنح الرهبان والراهبات فرصة أكبر للخلوة والصلاة والتفرغ للعبادة، وهو التقليد الذى تحرص عليه الأديرة القبطية سنويًا.

وفي التقرير التالي ننشر أبرز الأديرة القبطية التى أعلنت مواعيد الزيارة خلال الصوم الكبير:

دير السيدة العذراء مريم المُحرق بأسيوط

أعلن دير السيدة العذراء مريم المُحرق العامر بجبل قسقام، أحد أقدم الأديرة القبطية، عن إغلاق أبوابه تمامًا طوال فترة الصوم الكبير، حيث لن يُسمح بالزيارات أو الرحلات خلال هذه الفترة التي تمتد حتى سبت النور 19 أبريل 2025، على أن تُفتح الأبواب مجددًا بعد نهاية أسبوع الآلام.

دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر

في تنويه رسمي، أعلن دير القديس الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر عن إغلاق أبوابه أمام الزيارات أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس من كل أسبوع طوال فترة الصوم الكبير، بينما يُسمح بالزيارة طوال اليوم أيام الجمعة والسبت والأحد، في إطار التفرغ للصلاة والصوم.

دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر

كما أصدر دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر بيانًا بشأن تنظيم مواعيد الزيارة خلال فترة الصوم الكبير، حيث سيتم إغلاق الدير تمامًا أيام الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، والخميس، على أن تُفتح الأبواب أيام الجمعة والسبت والأحد فقط للزوار ونوال البركة. فيما أوضح الدير أنه خلال أسبوع الآلام، والذي يبدأ يوم الاثنين 14 أبريل 2025، سيتم إغلاق الدير بالكامل حتى عيد القيامة المجيد يوم الأحد 20 أبريل، وذلك لمنح الرهبان الفرصة الكاملة للخلوة الروحية والصلاة استعدادًا للاحتفال بعيد القيامة.

دير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير بالعلمين

أعلن دير السيدة العذراء والقديس يحنس القصير بطريق العلمين عن عدم استقبال الزوار والرحلات أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع طوال فترة الصوم الكبير، بينما يفتح أبوابه للزيارة أيام الجمعة والسبت والأحد. كما أوضح الدير أنه سيغلق أبوابه تمامًا ابتداءً من يوم سبت لعازر الموافق 12 أبريل 2025 وحتى يوم الثلاثاء 22 أبريل (اليوم التالي لشم النسيم)، مشددًا على أنه لن يتم قبول أي استثناءات خلال هذه الفترة، وذلك لضمان أجواء الصلاة والتأمل للرهبان.