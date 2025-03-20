شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز ملامح الطقس خلال فصل الربيع 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فصل الربيع على جمهورية مصر العربية يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وينشر ”الخليج 365” ملامح طقس الربيع وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، كما يلى:

- يبدأ فصل الربيع يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

- فصل الربيع فصل انتقالى ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

- يتسم مناخ فصل الربيع بالإعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان.

- ربيع هذا العام يشهد ارتفاع طفيف في متوسطات درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بمعدل من (2:1) درجة.

عادة ما يشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعه، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف رياح الخماسين والتى تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة.

يحدث انقلاب حراری وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

ينشط أحياناً منخفض البحر الأحمر السودان الموسمي ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ويؤدي ذلك إلى سقوط الأمطار التي قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.