شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يهنئ الأقباط بعيد الصليب المجيد والان مع تفاصيل الخبر

هنأ قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أبناء الكنيسة بعيد الصليب المجيد الذي حل اليوم. وذلك في بداية عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء. وقال قداسته في تهنئته: "أهنئكم بعيد الصليب الذي احتفلنا به اليوم، 10 برمهات وهو يأتي دومًا في فترة الصوم الكبير، ويتزامن مع يوم 19 مارس كل عام، ولدينا احتفال آخر بعيد الصليب يوم 17 توت في بداية السنة القبطية، ونستمر في الاحتفال به ثلاثة أيام. وما بين شهري مارس وسبتمبر نحتفل بالصليب لمدة يوم كامل وهو يوم الجمعة العظيمة، وفيه نعيش الأحداث التي حدثت يوم صلب السيد المسيح من خلال صلوات وألحان وقراءات وتأملات وطقس شامل وجميل نعيشه وهو محبوب جدًا لدى الأقباط"

وعقد قداسة البابا اجتماع الأربعاء الأسبوعي مساء اليوم في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوي بالقاهرة، ودار موضوعها حول مثل "الابنان" الوارد في إنجيل القديس متى أصحاح الواحد العشرين، وذلك ضمن سلسلة "ثنائيات في أمثال المسيح" التي بدأها مع بداية فترة الصوم الأربعيني المقدس.

وأوضح قداسة البابا في مَثَل الابنين أن الابن الأول رفض أولًا وندم ثم استجاب وهو يُمثل البعيدين الذين عادوا ودخلوا حظيرة الإيمان، أما الابن الثاني استجاب استجابة فورية ولم يفعل ويُمثل الذين يقدمون محبة لسانية وطاعة كاذبة.