شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تقرر تعديل موعد قطار 1082 على خط الإسكندرية القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

قررت هيئة السكة الحديد تعديل موعد قطار 1082 مختلط (نوم / جلوس) ما بين الإسكندرية / القاهرة، وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 25- 3، القادم.

ومن المقرر أن يتم تعديل ميعاد قيام قطار 1082 مختلط (نوم / جلوس) الإسكندرية / القاهرة ليقوم من الإسكندرية الساعة 12:30 يصل القاهرة الساعة 15:35.

وبوصول قطار 1082 محطة القاهرة يتم نزولة ورشة النوم بمحطة صعيد مصر وذلك لإجراء الصيانة اللازمة والإستعداد للقيام بقطار 1083 حسب جدولة المقرر.

