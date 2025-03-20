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السكة الحديد تقرر تعديل موعد قطار 1082 على خط الإسكندرية القاهرة

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السكة الحديد تقرر تعديل موعد قطار 1082 على خط الإسكندرية القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الأربعاء، 19 مارس 2025 10:30 م

قررت هيئة السكة الحديد تعديل موعد قطار 1082 مختلط (نوم / جلوس) ما بين الإسكندرية / القاهرة، وذلك إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 25- 3، القادم.

ومن المقرر أن يتم تعديل ميعاد قيام قطار 1082 مختلط (نوم / جلوس) الإسكندرية / القاهرة ليقوم من الإسكندرية الساعة 12:30 يصل القاهرة الساعة 15:35.

وبوصول قطار 1082 محطة القاهرة يتم نزولة ورشة النوم بمحطة صعيد مصر وذلك لإجراء الصيانة اللازمة والإستعداد للقيام بقطار 1083 حسب جدولة المقرر.
 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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