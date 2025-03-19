شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر وشركاؤها يحاولون لملمة الوضع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

علق السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على كلمة مندوب فلسطين بالجامعة العربية، واصفا إيها بـ "كلمة صادقة" معبرة عن ظروف المرحلة وقسوتها، وتوغل الاحتلال الإسرائيلى ووحشيته والممارسات غير المقبولة، سواء كان الأمر يتعلق بقطاع غزة أو الضفة الغربية.

وأضاف محمد حجازى، خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن مصر وشركاءها في المنطقة يحالولون لملمة الوضع واستعادة إرادة التفاوض حتى لا يتحول المشهد لمزيد من العنف، الذى يسعى إليه نتنياهو.

ولفت محمد حجازى إلى أن اليمين المتطرف والصهيونية الدينية تسعى لاستمرار المواجهات لمرحلة ما بعد إقرار الميزانية فى إسرائيل فى نهاية الشهر الجارى، والتى بدونها تسقط الحكومة الإسرائيلية انتقالا للتهرب من جرائم الفساد التى تطارد نتنياهو.