شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تضرب القدس أثناء أداء صلاة التراويح بالمسجد الأقصى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت أمطار غزيرة القدس أثناء أداء المصلين صلاتى العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديوهات توثق هطول الأمطار الغزيرة على المصلين.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى مدينة القدس المحتلة، إن آلاف المصلين أدوا صلاتى العشاء والتراويح، مساء اليوم الأربعاء، فى رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.