شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المصلين بالمسجد الأقصى.. وفتح تعتبر هدم المنازل بجنين "تطهيرًا عرقيًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، إن آلاف المصلين أدوا صلاتي العشاء والتراويح، مساء اليوم الأربعاء، في رحاب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة.



وفي سياق سياسي، أكد حركة (فتح) أن قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي، هدم عشرات المنازل في مخيم جنين؛ يؤكد أن ما يجري في المخيم ومخيمي طولكرم ونور شمس؛ "جريمة تطهير عرقي ممنهجة"، مضيفةً أنّ هذا القرار "الفاشي" جاء بالتوازي مع التهجير القسريّ للاجئين في مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين داخل جنين وطولكرم.



وأضافت "فتح" - في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم /الأربعاء/ - أن "التهجير القسري للاجئين من المخيمات، وهدم المنازل، لن يطمسان الحقائق التاريخية، ولن يبددان حقوق شعبنا الوطنية، وفي مقدمة تلك الحقوق حق العودة والتعويض".