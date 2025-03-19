شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا فصل البرودة.. الربيع يبدأ غدا.. والفصل يستمر 92 يوما و17 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة تفصلنا على نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، وذلك بعد أن بدأ فصل الشتاء السبت 21 ديسمبر 2024، واستمر 88 يوما و 23 ساعة، إلى أن يحدث الإعتدال الربيعى معلنا بداية فصل الربيع رسميا يوم غد الخميس 20 مارس 2025 ويستمر لمدة 92 يوما و17 ساعة و35 دقيقة.

الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بـ المعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف أن الاعتدال الربيعي هذا العام سيكون يوم الخميس المقبل 20 مارس.

وأشار أستاذ الفلك إلى أنه فى هذا اليوم تشرق الشمس من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فيتساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا.

وقال: تكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان خط الاستواء أو قريبا منه حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك، علما بأن ذلك اليوم يمثل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي للأرض.

ووفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، يبدأ فصل الربيع الخميس 20 مارس 2025 ويستمر لمدى 92 يوما و17 ساعة و35 دقيقة، بينما يبدأ فصل الصيف السبت 21 يونيه ويستمر 92 يوما و39 ساعة و37 دقيقة.

أما فصل الخريف فيبدأ الإثنين 22 سبتمبر ويستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة ، ليبدأ فصل الشتاء الأحد 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يوما و23 ساعة و41 دقيقة.

والانقلاب الشتوي حدث السبت 21 ديسمبر 2024، يسبب ميلان محور الأرض وحركتها حول الشمس ، ولأن الأرض أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكن مائلة بمقدار 23.5 درجة ، لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس ، وعليه فإن ميلان الأرض وليست المسافة التي تفصلها عن الشمس هي السبب في حدوث الفصول الأربعة.

والقطب الشمالي كان مائلا بعيدا عن الشمس في يوم الانقلاب الشتوى ووصلت الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء، لذلك فإن جميع المواقع شمال خط الاستواء كان طول النهار أقل من 12 ساعة في حين ان المناطق جنوب خط الاستواء كان النهار أطول من 12 ساعة.

وبعد وصول الشمس أقصى نقطة جنوب السماء" ظاهريا" في الانقلاب الشتوي سيلاحظ وكأنها تشرق من نقطة واحدة جنوب السماء لبضع الأيام قبل ان تبدأ مسارها الظاهري باتجاه الشمال من جديد نتيجة لحركة الأرض في مدارها حول الشمس، وستبدأ بعد ذلك زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع ساعات الليل بحدوث الاعتدال الربيعي في 20 مارس.