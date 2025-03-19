شكرا لقرائتكم خبر عن 16 شهيدا فلسطينيا في قصف إسرائيلي على سرادق عزاء في بيت لاهيا شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد ما لا يقل عن 16 فلسطينيا مساء اليوم الأربعاء، إثر قصف إسرائيلى، استهدف سرادق عزاء، فى بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وذكرت مصادر محلية، أن طيران الاحتلال استهدف سرادق عزاء لعائلة مبارك، فى منطقة السلاطين ببيت لاهيا؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 فلسطينيا، وجرح آخرين غالبيتهم وصفت بـ"الخطيرة"، نقلوا جميعا إلى المستشفى الإندونيسى.



وكان 4 فلسطينيين بينهم طفل، قد استشهدوا بقصف الاحتلال خيمة بمدينة أصداء، شمال غرب خان يونس جنوب القطاع.