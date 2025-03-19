شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدًا في أرضه وسيُفشل محاولات التهجير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حملت حركة حماس في بيان لها، الأربعاء، الاحتلال الصهيوني وقيادته الإرهابية المجرمة المسؤولية الكاملة عن تداعيات التوغّل البري وسط قطاع غزة (محور نتساريم)، والذي يُعَد خرقًا جديدًا وخطيرًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع.

أكدت حماس أن تكرار التهديدات الصهيونية على لسان وزير الحرب الصهيوني بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، يكشف عمق الأزمة التي تعيشها حكومة مجرم الحرب نتنياهو، وهي تهديدات لن تُضعف عزيمة الشعب الفلسطيني، ولن تنال من تمسّكه بأرضه وحقوقه الوطنية.

وأضافت حماس: شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدًا في أرضه، متشبثًا بحقوقه، وسيُفشل كل محاولات التهجير القسري أو الطوعي، ونقولها بوضوح: لا هجرة إلا إلى القدس.

اكدت حماس تمسكها باتفاق وقف إطلاق النار الموقّع، داعية الوسطاء الضامنين إلى تحمّل مسؤولياتهم في لجم هذه الخروقات والانتهاكات غير المسؤولة، وإلزام مجرم الحرب نتنياهو بالتراجع عنها، وتحميله المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عنها.