شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء العريش البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة ميناء العريش، اليوم الأربعاء، عن إغلاق ميناء العريش البحري أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك نتيجة تقلب الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت مصادر ملاحية، أن القرار جاء حفاظًا على سلامة السفن والعاملين بالميناء، حيث تشهد المنطقة رياحًا شديدة وارتفاعًا في الأمواج، مما قد يشكل خطرًا على الملاحة البحرية.

وأكدت الجهات المعنية، أنه سيتم متابعة تطورات الحالة الجوية بشكل مستمر، وسيعاد فتح الميناء فور تحسن الظروف وعودة الاستقرار إلى البحر، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة العمليات الملاحية.

وتشهد شمال سيناء هبوب رياح مابين خفيفة ومتوسطة مصحوبة بإنخفاض فى درجة الحرارة مع سقوط امطار خفيفة.