شكرا لقرائتكم خبر عن "الرواد الرقميون".. مبادرة رئاسية عملاقة للتوظيف.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 غدا فى العدد المطبوع مجموعة من التغطيات والأخبار الهامة على رأسها" "الرواد الرقميون".. مبادرة رئاسية عمالقة للتوظيف فى مجالات الذكاء الاصطناعى والبرمجة والأمن السيبرانى والفنون الرقمية.. الرئيس السيسى يوجه بتعزيز معايير الدقة والشفافية والحياد فى إجراءات قبول المستفيدين من المبادرة.

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