شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التنمية المحلية تكرم رائدات التغيير باحتفالية السفارة الكندية بيوم المرأة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم احتفالية السفارة الكندية في مصر بيوم المرأة المصرية ومرور 10 سنوات علي مبادرة "رائدات التغيير"، وذلك بحضور السفير أولريك شانون سفير كندا، وذلك بحضور عدد ممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة بالقاهرة والإعلاميين وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

وخلال الاحتفالية تم عرض فيلم وثائقي كندي يسلط الضوء علي أصوات النساء العربيات الكنديات.

كما قامت وزيرة التنمية المحلية وسفير كندا بتكريم عدد من رائدات التغيير لعام 2025 وهن مي محمود مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومى للمرأة وسالي حسونة – مؤسس أكاديمية( ايمباكت ) لتمكين الفتيات في المجال الرياضي ومدرب ملاكمة وفريق نواة للمسرح وفرقة شمندورة الموسيقية والذين تلقوا دعم من مشروع ممول من كندا للفاعليات الثقافية التي تهدف لرفع الوعي بما يخص مناهضة العنف ضد المرأة والزواج المبكر للفتيات.



تكريم عدد من رائدات التغيير 2025



تكريم رائدات التغيير 2025



رائدات التغيير