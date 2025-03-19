شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشارك فى حفل إفطار لعمال النظافة.. ويؤكد: يؤدون عملهم بإخلاص والان مع تفاصيل الخبر

شارك الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عمال، ومهندسى، وفنى هيئة نظافة وتجميل القاهرة حفل إفطارهم الجماعى السنوى الذى أقامته الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بحديقة الوايلى.

شارك فى الحفل اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود. حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وهيئة النظافة ومسئولى الشركتين المسئولتين عن نظافة المنطقتين الشرقية والغربية .

وأكد محافظ القاهرة على تقديره لكافة العاملين بالهيئة الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات، مؤكدًا أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسئولين فى الدولة لعملهم الهام الذي يساهم في الحفاظ على صحة المواطنين .

وأضاف محافظ القاهرة، أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزءً رئيسًا فيه، سواء فى النظافة أو الإنارة أو التجميل، مؤكدًا أن العاملين بالهيئة ينفذون كافة التكليفات الموجهة لهم على الوجه الأكمل .

ووجه العميد وليد أبو النصر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة الشكر للدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على حرصه على مشاركة العاملين فى حفل افطارهم لتقديم التهنئة لهم بشهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر تقديرًا للجهود التي يبذلونها لإظهار الوجه الحضارى للعاصمة.

وقام محافظ القاهرة خلال الحفل بتكريم الفائزين من حملة القرآن الكريم فى المسابقة التى اجرتها الهيئة خلال شهر رمضان، كما كرم عدد من علماء الأزهر ممن أشرفوا على المسابقة، كذلك تم تكريم عدد من القيادات والعاملين لتميزهم فى عملهم، وعدد من العاملين الحاصلين على بطولات رياضية.