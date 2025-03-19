شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة روسيا بالقاهرة تنظم إفطارا خيريا بالجيزة.. والسفير: تقليد يعزز الصداقة والان مع تفاصيل الخبر

نظمت سفارة روسيا في مصر اليوم الأربعاء، إفطارا خيريا فى أحد المطاعم بالجيزة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقالت السفارة فى بيان إنه طبقا للتقاليد الإسلامية، تم وضع الطاولات في الشارع لتناول الإفطار، وتم تقديم الوجبات والمشروبات العربية المفضَّلة لسكان حي الدقي الذي تقع فيه البعثة الدبلوماسية الروسية.



الإفطار الخيري

وقام الدبلوماسيون الروس بتوزيع الطعام واستقبال الضيوف الذين بلغ عددهم الى حوالي أربعمائة شخص.

وشارك فى الٱفطار برلمانيون وأعضاء جمعية خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية وممثلون عن الدوائر العامة والعلمية والصحفيون.



الافطار

وقبل بداية الافطار، ألقى سفير روسيا في مصر جيورجي بوريسينكو كلمة أمام الحضور وأشار إلى أن إقامة مثل هذه الفعاليات الخيرية سنويا أصبحت تقليدا طيبا يساهم في تعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين المصري والروسي.

وبعد انتهاء الافطار، تم توزيع كراتين غذائية رمضانية تحتوى على المكونات الأساسية لإعداد أشهر الأطباق المصرية.