شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة يجرى زيارة مفاجئة لعدد من المستشفيات ومنشآت الرعاية بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بإجراء زيارة تفقدية مفاجئة لمحافظة سوهاج، تفقد خلالها عدد من المستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنوابه بالمتابعة الميدانية المستمرة والتواجد وسط الفرق الطبية والمواطنين، للتأكد من مدى تقديم خدمات طبية ذات جودة، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجه سير عمل المنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل زيارته بالمرور المفاجئ على مستشفى أخميم المركزي، حيث تفقد أقسام (الاستقبال والطوارئ والأطفال ورعاية الأطفال حديثي الولادة والعمليات والحروق والرعاية المركزة)، وتلاحظ عدم تواجد المدير المناوب وعدد من أطباء النوبتجية، ووجه بالتحقيق مع المتغيبين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كما تبين انتظام العمل بأقسام الاستقبال والطوارئ، والأطفال حديثي الولادة، وعدم تواجد أي مرضى منومين بالمستشفى على الرغم من توافر الأسرة والمستلزمات اللازمة، وأيضا عدم الاستغلال الأمثل لأسرة الرعاية حيث تبين قلة عدد الحالات التي يتم حجزها بالقسم.

وتابع نائب الوزير، جولته بزيارة مستشفى سوهاج العام، حيث تفقد أقسام ( الاستقبال والطوارئ والرعاية المركزة ورعاية الأطفال حديثي الولادة والباطنة والعظام والحروق) وتبين وجود كثافة بقسم الاستقبال والطوارئ، ووجه بتنظيم دخول المرافقين، كما وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة حيال المرضى وزيادة عدد الأطباء بقسم الاستقبال والطوارئ.

واطلع نائب الوزير على السجلات الطبية الخاصة بقسم الباطنة والأطفال، وتبين ضعف متابعة الحالات المحجوزة بالقسمين، ووجه بضرورة متابعة الحالات، ووجه بالالتزام بتطبيق إجراءات مكافحة العدوى، مشيدا بقسم الحروق الجديد بالمستشفى الذي تم إنشاؤه مؤخرا.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن نائب الوزير توجه إلى مستشفى المنشاة المركزي، حيث تفقد قسم الاستقبال وتبين وجود بعض الأجهزة المعطلة، ووجه بسرعة إصلاح وصيانة تلك الأجهزة، ثم تفقد عيادة العلاج الطبيعي وبنك الدم والمعمل وقسم الأشعة والعمليات والرعايات المركزة، وقسم النساء والأطفال والعظام والباطنة والعيادات الخارجية والصيدليات، بالمستشفى وتفقد وحدة الغسيل الكلوي ووجه بالاستفادة المثلى من خدمات المستشفى.

كما تفقد نائب الوزير العيادة الشاملة للتأمين الصحي بالمنشاة حيث لاحظ ازدحام شديد للمواطنين أمام العيادة واستمع إلى شكاوى المواطنين من الإنتظار لفترات طويلة لصرف العلاج اللازم لهم، ووجه بزيادة عدد منافذ الصرف بالعيادة تيسيراً على المواطنين وعمل خطة تصحيحية حتى لا يتم تكرار زحام وتكدس المواطنين، وعمل جدول واضح لمواعيد الاطباء واعلام المواطنين بتلك المواعيد.

واستكمل نائب الوزير، جولته بوحدة طب أسرة الرويهب التابعة لإدارة المنشأة حيث تلاحظ ازدحام وانتظار عدد كبير من السيدات المستفيدات بخدمات تنظيم الأسرة وتبين عدم الالتزام بالانضباط الاداري وعدم تواجد الصيادلة وطبيبة تنظيم الأسرة، ووجه بتحويلهم للتحقيق ونقلهم خارج الإدارة الصحية نظرا لعدم التزامهم بالحضور في مواعيد العمل الرسمية.

كما توجه نائب الوزير إلى وحدة طب أسرة البياضية التابعة لإدارة المنشاة الصحية حيث تفقد عيادات (الباطنة وطب الأسرة) وأعمال التطعيمات والصيدلية والمعمل وتبين عدم وجود المستلزمات اللازمة، موجهًا بسرعة توفيرها.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن «قنديل» عقد اجتماعًا بحضور الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأولية وتنمية الأسرة والدكتور عمرو دويدار مدير مديرية الشئون الصحية بسوهاج، ومجموعة من قيادات الوزارة والمديرية والإدارات الفنية بالمديرية ومديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، حيث اطلع على تقرير مفصل عن الأداء الفني للمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بناء علي المرور المركزي من قطاعي الطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية على محافظة سوهاج، حيث تبين وجود قصور في قسم الرعاية المركزة للأطفال حديثي الولادة بمستشفيات سوهاج العام وساقلتة العسيرات.

ووجه «قنديل» بخصم شهر لكل من رئيس القسم ورئيسة التمريض بالمستشفيات سالفة الذكر كما وجه بإنذار عدد 8 مستشفيات بالمحافظة نظرا لضعف الالتزام باجراءات مكافحة العدوى وعدم الالتزام ببروتوكول صرف المضادات الحيوية، كما منحهم مهلة شهر لتلافي السلبيات واعادة التقييم بتلك المستشفيات، وأيضا خصم شهر لكل من مدير رعاية الأمومة والطفولة ومدير الرعاية الأساسية بإدارة المنشأة وإدارة جرجا.

كما تم خصم أسبوعين لكل من مدير إدارة الأسنان بسوهاج ومديرة المعمل المشترك، فيما وجه بصرف مكافأة شهر لكل من مدير إدارة النفايات بالمديرية ومعمل الرصد البيئي ومراقبة الأغذية بالمديرية وإدارة صحة البيئة بالمديرية ومكافأة أسبوعين لمدير السلامة والصحة المهنية بالمديرية، وأيضا بمنح مدير الرعاية الأساسية ومدير الأمومة والطفولة بالمديرية مهلة 45 يوم لتلافي السلبيات وإعادة التقييم نظرا لضعف الأداء بمنشآت الرعاية الأولية.

واختتم نائب الوزير الاجتماع، بالتأكيد على حرص الوزارة على تيسير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتواصل مع المواطنين وتذليل التحديات لهم والإستماع إلى آرائهم وتقديم الخدمة الطبية بجودة عالية.