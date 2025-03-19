شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص النافى للجهالة.. كيف علق رئيس الوزراء على شائعات بيع بنك القاهرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، عما يثار حول بيع بنك القاهرة، لافتاً في هذا الأمر إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت عن برنامج الطروحات، وبيّنت أن ضمن خطط الطرح هناك بنكان هما: المصرف المتحد، وبنك القاهرة.

وتابع في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء ، أن ما يتم حاليا يتمثل في أن هناك استشارياً يقوم بعمل الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة، أي ما يعني تقييماً لبنك القاهرة لتحديد قيمته، أما ما أثير حول تقييمه بمليار دولار، وأنه كان قد سبق تقييمه بأكثر من ذلك، فهو حديث عار تماما عن الصحة، وما يتم الآن هو تقييم للبنك بوضعه الحالي بعد مرور الوقت الذي تم فيه التقييم السابق؛ حيث يتم تحديث هذا التقييم في ضوء المستجدات الواقعة حاليا، وبناء على ذلك ستقوم الدولة والبنك المركزي بتحديد النسبة التي سيتم طرحها من هذا البنك؛ سواء كانت لمستثمر استراتيجي، أو طرح في البورصة، مُؤكداً أن هذا ما يتم الآن بكل وضوح.