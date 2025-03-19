شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوثة التجارية البريطانية لمصر: القاهرة شريك هام ونتطلع للمزيد من التعاون والان مع تفاصيل الخبر

قامت النائبة البرلمانية ياسمين قريشى – التى تم تعيينها كمبعوثة تجارية بريطانية إلى مصر – بأول زيارة لها إلى القاهرة هذا الأسبوع. والتقت قريشى بكبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لتحديد فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وفقا لبيان من السفارة البريطانية بالقاهرة.

وقالت المبعوثة التجارية للمملكة المتحدة، النائبة ياسمين قريشي: "يسعدنى كثيرا زيارة مصر كمبعوثة تجارية للمملكة المتحدة، مما يؤكد التزام المملكة المتحدة الراسخ بتعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدينا. تظل مصر شريكا ديناميكيا هاما للشركات البريطانية فى قطاعات مختلفة، وأتطلع إلى استكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون."

ومن جانبه، قال السفير البريطانى بالقاهرة، جاريث بايلي: "يسعدنى أن تصبح ياسمين قريشى مبعوثتنا التجارية الجديدة. تربط المملكة المتحدة ومصر علاقات اقتصادية وديناميكية طويلة الأمد، وتمثل زيارة ياسمين الأولى خطوة أخرى نحو تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية. وتظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم ازدهار مصر، ونحن فخورين برؤية الشركات البريطانية تلعب دورا محوريا فى قطاعات مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والمالية. وأنا على ثقة بأننا بدعم ياسمين سنواصل تعزيز علاقاتنا الاقتصادية بما يعود بالنفع على كلا البلدين."

وقال بيان من السفارة البريطانية بالقاهرة اليوم، أن مصر تُعدّ من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة فى أفريقيا، حيث قدّر حجم التجارة بين الجانبين فى عام 2024 بـ 4.7 مليار جنيه إسترليني. كما أن المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب فى مصر، باستثمارات تجاوزت 43 مليار دولار أمريكى على مدار العقد الماضى، وتسجيل أكثر من 1500 شركة بريطانية. وقّعت مصر للطيران مؤخرا صفقة لشراء عشر طائرات إيرباص A350-900، تعمل بمحركات رولز رويس بريطانية الصنع. وفى وقت سابق من هذا العام، أعلنت جامعة إكسيتير عن شراكة مع جامعة عين شمس بالقاهرة لإنشاء فرع لها فى مصر، لتكون بذلك أول جامعة تابعة لمجموعة راسل تُقيم مثل هذه الشراكة التعليمية فى أفريقيا.



والتقت قريشى نائب رئيس الوزراء للشؤون الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، ووزير الخارجية والهجرة والمصريين فى الخارج، الدكتور بدر عبد العاطى، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، بالإضافة إلى كبار ممثلى الشركات البريطانية فى مصر.

وشملت الزيارة أيضا جولة فى منشأة تصنيع فى إحدى المناطق الصناعية بالقاهرة، حيث سلطت قريشى الضوء على الشراكة التنظيمية بين المملكة المتحدة ومصر والتى أدت إلى تسريع أوقات تسجيل الأدوية، وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية وتمكين الأدوية المبتكرة من دخول السوق المصرية بسرعة أكبر.