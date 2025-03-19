شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن بدء عملية برية وسط قطاع غزة.. ويحدد أهدافه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فى بيان له منذ قليل، بدء عملية برية محدودة في وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه إن العملية تستهدف اتساع المنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال قطاع غزة وجنوبه، مشيراً إلى أن عناصره "تسيطر علي وسط محور نتساريم"، وستواصل العمل ضد ما أسمته "التنظيمات الإرهابية" في إشارة إلى حركة حماس، بهدف حماية مواطني إسرائيل.

وأضاف جيش الاحتلال: "قوات لواء جولاني ستتمركز فى المنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة".

وظهر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين من العاملين الأجانب في المؤسسات الأممية، وذلك إثر قصف الاحتلال مقرهم وسط القطاع، حيث تم نقل الأفراد الست إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت يوم السبت عمال إغاثة في بيت لاهيا بشمال غزة، مما أدى إلى مقتل 8 من أفراد طاقمها.

لا يفوتك

ما هو مصير "الملثم" أبو عبيدة بعد استشهاد المتحدث باسم سرايا القدس؟

ومنذ فجر الثلاثاء، كثفت إسرائيل فجأة جرائم إبادتها الجماعية بغزة، بشن غارات جوية عنيفة على نطاق واسع استهدفت المدنيين، مما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.

واستأنفت إسرائيل حربها المدمرة على قطاع غزة وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة في يناير الماضي، وسط ادانات عربية وغربية واسعة ، وإقرار من واشنطن بوجود تنسيق بين البيت الأبيض وحكومة الاحتلال بشأن تلك العمليات.

اقرأ أيضاً..

تمهيد لـ"ريفيرا غزة" أم ضغط على حماس.. لماذا تخلى ترامب على اتفاق التهدئة؟