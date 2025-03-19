شكرا لقرائتكم خبر عن فصل ضابط استخبارات إسرائيلي لاحتجاجه على تجدد القتال في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي فصل ضابط استخبارات من خدمة الاحتياط بعد رفضه الخدمة احتجاجا على تجدد القتال في غزة.

وبحسب صحيفة "هارتس" الإسرائيلية، فإن ضابط الجيش المفصول كتب على وسائل التواصل أنه يرفض القتال لخدمة مجموعة من الخونة وضد مصالح شعب إسرائيل.

وفي سياق آخر، أكد مصدر مسؤول في ميناء رفح البري أن الجانب المصري من معبر رفح البري لا يزال مفتوحا لليوم الثاني على التوالي في انتظار السماح بإدخال الجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم من قطاع غزة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في مصر، بينما لا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلية تغلق الجانب الفلسطيني من المعبر وتمنع وصول المصابين إليه.

وقال المصدر إن الأطقم الطبية في وضع استعداد دائم في انتظار دخول المصابين والمرضى ومرافقيهم فيما تصطف عشرات سيارات الإسعاف المصرية في انتظار فتح المعبر من الجانب الفلسطيني.

وأشار المصدر إلى أن إجمالي المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم الذين دخلوا إلى الأراضي المصرية في إطار 45 دفعة بلغ 1700 مصاب إلى جانب 2500 مرافق ، ولاتزال المنافذ البرية التي تربط قطاع غزة مغلقة منذ يوم الأحد 2 مارس الجاري حيث منع الاحتلال الإسرائيلي دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة، مشيرا إلى أن الشاحنات منذ ذلك التاريخ تصطف على جانبي طريق رفح والعريش في انتظار السماح بإدخالها إلى قطاع غزة،وكذلك دخول المعدات الثقيلة لإعادة الأعمار وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي انتهت مرحلته الأولى دون التوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار أو الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن أمس إبقاء معبر رفح مغلقا أمام مرور المصابين الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى مصر، بهدف الضغط على "حماس" واستئناف قصف غزة فجر أمس.