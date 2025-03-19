شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للدراما والإعلام والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم تشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية للدراما والإعلام، دون تقييد لحرية الفكر والتعبير، مؤكدا أن بعض الأعمال الدرامية فى شهر رمضان لا تعبر عن المعدن الحقيقي للمواطن المصري.

وعلق على ما تم تداوله بشأن بيع بنك القاهرة، قائلا: "هناك استشاري يقوم بالفحص لتحديد قيمة بنك القاهرة وما يتم حاليا هو تقييم للبنك فى ضوء المستجدات وبناءا عليه سيتم إقرار النسبة التي سيتم طرحها".

وأوضح أن ما حدث فى قطاع غزة على مدار الساعات القليلة الماضية تهديد لعودة التصعيد فى المنطقة ، لن يكون هناك استقرار فى المنطقة بدون هدوء وتفاوض وحلول دبلوماسية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء: الأوضاع الاقتصادية فى مصر شهدت تحسن، ومصر أصبحت مركز إقليمي لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلي إنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن مبادرة هامة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.