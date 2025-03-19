شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء تعليقا على ما أثير حول بنك القاهرة: ما يتم حاليا هو تقييم للبنك والان مع تفاصيل الخبر

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على ما تم تداوله بشأن بيع بنك القاهرة، قائلا" هناك استشاري يقوم بالفحص لتحديد قيمة بنك القاهرة وما يتم حاليا هو تقييم للبنك فى ضوء المستجدات وبناء عليه سيتم إقرار النسبة التي سيتم طرحها".

وأوضح أن ما حدث فى قطاع غزة على مدار الساعات القليلة الماضية تهديد لعودة التصعيد فى المنطقة، ولن يكون هناك استقرار فى المنطقة بدون هدوء وتفاوض وحلول دبلوماسية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء: "الأوضاع الاقتصادية فى مصر شهدت تحسن، ومصر أصبحت مركز إقليمي لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلي إنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن مبادرة هامة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.