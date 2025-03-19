شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مبادرة مهمة الأسبوع المقبل خاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ما حدث فى قطاع غزة على مدار الساعات القليلة الماضية تهديد لعودة التصعيد فى المنطقة، لن يكون هناك استقرار فى المنطقة بدون هدوء وتفاوض وحلول دبلوماسية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء: "الأوضاع الاقتصادية فى مصر شهدت تحسن، ومصر أصبحت مركز إقليمي لصناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات"، مشيرا إلي إنه سيتم الإعلان الأسبوع المقبل عن مبادرة هامة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.