شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل في بودكاست "بداية جديدة": المبادرة تلعب دورًا فعالًا في تطوير وتنمية جميع جوانب حياة الطفل المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف بودكاست "بداية جديدة" الكابتن محمد فضل، نجم النادي الأهلي المصري السابق، الذي تناول خلال الحلقة العديد من الموضوعات المهمة. حيث شارك رحلته في عالم كرة القدم منذ بداياته، موضحًا أسباب اختياره لهذه الرياضة. كما سلط الضوء على مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي تهدف إلى تمكين الشباب وتعزيز وعيهم وثقافتهم، وهي المبادرة التي تحظى برعاية فخامة رئيس الجمهورية.

في بداية الحلقة، أكد الكابتن محمد فضل، على أهمية مبادرة "بداية جديدة" ودورها الرئيسي في تنمية المجتمع وتعزيز تأثيره الإيجابي. كما أوضح رؤية المبادرة في تطوير الإنسان المصري في مختلف المجالات، بما في ذلك الثقافة والصحة، والتعليم وذلك عبر مختلف المراحل العمرية، من سن 7 إلى 65 عامًا، وفي كافة التخصصات. وأضاف أن المبادرة تساهم في تربية وتنشئة أجيال قادرة على تمثيل اسم مصر بصورة متميزة ومختلفة.

خلال اللقاء، تحدث الكابتن محمد فضل، عن الطفل المصري، مؤكدًا أنه أذكى طفل في العالم، لكنه بحاجة إلى من يدعمه ويرشده نحو مستقبله. كما أشار إلى أهمية توفير التعليم والتوجيه والاهتمام اللازم للأطفال، مشددًا على أن مبادرة "بداية جديدة" تلعب دورًا فعالًا في هذا المجال، حيث تسهم في تطوير وتنمية جميع الجوانب التي يحتاجها الطفل للارتقاء بحياته.

تطرق الكابتن محمد فضل، خلال اللقاء إلى تفاصيل حياته الشخصية ومسيرته الرياضية، إذ بدأ مشواره في كرة القدم في سن السابعة واستمر حتى بلغ السابعة والثلاثين من عمره. وأكد أنه رغم شغفه بالكرة، كانت عائلته تولي اهتمامًا كبيرًا بتعليمه الأكاديمي، مما دفعه للالتحاق بكلية الحقوق – قسم القانون الإنجليزي. بعد تخرجه، شغل عدة مناصب هامة، منها رئاسة لجنة التعاقدات في النادي الأهلي، بالإضافة إلى توليه إدارة إحدى البطولات، ومساهمته في نجاح تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019. عقب اعتزاله كرة القدم، انتقل للعمل في النادي الأهلي ثم اتجه إلى تحليل المباريات.

وفي الختام، قدم الكابتن محمد فضل نصيحة قيمة، حيث شدد على أهمية الاجتهاد والمثابرة لتحقيق النجاح والارتقاء إلى المناصب القيادية. كما أشار إلى أن مصر تملك الإمكانيات لتحقيق إنجازات عظيمة، بشرط أن نؤمن بقدراتنا ونستثمرها بشكل صحيح.

يذكر أن الحلقات المقبلة ستستضيف شخصيات مؤثرة من مجالات الفن والرياضة، وريادة الأعمال، والسياسة، في إطار تعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، يُبث بودكاست "بداية جديدة" عبر منصة Watch IT في تمام الساعة 3:15 مساءً، كما يُعرض يوميًا على قناة الحياة في الساعة 3:15 مساءً، وعلى القناة الأولى والفضائية المصرية في الساعة 6:30 مساءً.

وانطلق بودكاست "بداية جديدة" في إطار جهود مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين الشباب، ليكون مساحة تفاعلية تجمع بين الشخصيات المؤثرة، بمشاركة مقدمي الحلقات من الأطفال المصريين الموهوبين آدم وهدان، ريم مصطفى، وسيليا محمد سعد. يتيح البودكاست لضيوفه الفرصة لمشاركة تجاربهم، والتحديات التي مروا بها، والدروس التي شكلت مسيرتهم، إلى جانب تقديم رؤى حول مستقبل مجالاتهم وأثرها على المجتمع، ونقل رسائل تحفيزية للشباب الساعي لتحقيق طموحاته.

يأتي ذلك في إطار سعي المشروع القومي "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، من خلال برامج متكاملة تشمل الصحة، التعليم، والثقافة. تسعى المبادرة إلى تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص، إيمانًا بأن بناء مستقبل أفضل يبدأ بتطوير الإنسان.