نقابة العلوم الصحية توقع بروتوكول مع جامعة المنصور الأهلية لتطوير مهارات الخريجين

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القاهرة - سامية سيد - وقعت النقابة العامة للعلوم الصحية، بروتوكول تعاون مشترك، مع جامعة المنصورة الأهلية، ممثلة في كلية العلوم الصحية التطبيقية، بهدف تطوير مهارات الطلبة والخريجين، ورفع كفاءاتهم العملية، في كافة مجالات العلوم الصحية، من الأشعة والتصوير الطبي، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، والتسجيل الطبي والاحصاء، والطوارئ والرعايات المركزة، والمراقبين الصحيين.

وقع البروتوكول من جانب النقابة، أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، ومن جانب الكلية، الدكتورة رشا محمد فتحي، عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية.

قال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن هذا البروتوكول تم إبرامه، نظرا لأهمية التعاون بين النقابات المهنية والمؤسسات الأكاديمية في تطوير العملية التعليمية، وتحقيق الاستفادة المتبادلة في مجالات التدريب، والتأهيل، وتبادل الخبرات العلمية والمهنية.

يهدف البروتوكول، إلى دعم التعاون الأكاديمي والمهني بين النقابة والكلية، في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، وتعزيز فرص التدريب العملي لطلاب الكلية، في مرافق ومؤسسات تابعة للنقابة أو بإشرافها، وتنظيم برامج ودورات تدريبية مشتركة لرفع كفاءة الأعضاء والخريجين، والتنسيق لإجراء أبحاث ودراسات علمية تطبيقية تسهم في تطوير مجال العلوم الصحية، وتبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين في النقابة لدعم العملية التعليمية، وتحسين جودة التعليم والتدريب المهني، عبر إدخال تقنيات حديثة، وتحديث المناهج وفقًا لمتطلبات سوق العمل، إضافة إلى توفير الدعم المهني للخريجين عبر ورش عمل ومؤتمرات علمية مشتركة.

وتشمل مجالات التعاون 5 محاور رئيسية، الأول هو التدريب العملي والمهني، من خلال توفير فرص تدريب للطلاب داخل المؤسسات الصحية المتعاونة مع النقابة، وعمل زيارات ميدانية للمرافق الصحية تحت إشراف الكلية والنقابة.

المحور الثاني في دائرة التعاون بين النقابة والكلية، هو التعليم والتطوير الأكاديمي، من خلال تنظيم محاضرات وندوات علمية مشتركة، والمشاركة في تطوير المناهج الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتقديم دورات تعليمية متقدمة في المجالات المتخصص.

أما ثالث المحاور، فهو البحث العلمي، حيث التعاون في إجراء أبحاث علمية مشتركة بين الطرفين، ودعم مشروعات التخرج والأبحاث التطبيقية لطلاب الكلية من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة، ونشر نتائج الأبحاث في مجلات علمية مرموقة.

محور التعاون الرابع، هو الدورات التدريبية والتطوير المهني، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للخريجين وأعضاء النقابة، وتقديم استشارات مهنية وتوجيهات وظيفية للطلاب والخريجين، وبرامج تأهيلية للراغبين في العمل بالخارج وفقًا للمعايير الدولية.

ويأتي المحور الخامس للتوظيف وفرص العمل، من خلال توفير قاعدة بيانات للخريجين المؤهلين، لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل مناسبة، وتسهيل توظيف الخريجين في المؤسسات الصحية بالتعاون مع النقابة، وإقامة ملتقيات توظيف سنوية برعاية الكلية والنقابة.

ويشمل المحور السادس المسؤولية الاجتماعية والتوعية الصحية، من خلال إطلاق حملات توعوية صحية مشتركة للمجتمع، وتنظيم فعاليات تطوعية للطلاب وأعضاء النقابة، والمشاركة فى فاعليات حفلات المتفوقين وحفلات الخريجين.

وقالت الدكتورة رشا أحمد فتحي، عميد كلية العلوم الصحية التطبيقية جامعة المنصورة الأهلية، أن بروتوكول التعاون المبرم مع النقابة، حدد المسؤوليات والالتزامات على كلا الطرفين، فتقدم النقابة التسهيلات اللازمة لتنفيذ البرامج التدريبية والمهنية، كما تتعاون مع الكلية في تحديث المناهج وفقًا لاحتياجات سوق العمل، وتدعم الطلاب والخريجين من خلال توفير فرص التدريب والتوظيف المناسبة، وتساهم في تنظيم المؤتمرات والفعاليات العلمية المتخصصة، كما توفر الخبراء والمتخصصين لإلقاء المحاضرات أو في تنظيم الدورات التدريبية، إضافة إلى دعم البحث العلمي من خلال تقديم التسهيلات اللازمة.

وتلتزم الكلية بموجب البروتوكول، بتوفير الإمكانيات الأكاديمية من المعامل، والقاعات الدراسية، وغيرها، لدعم الأنشطة المشتركة، وكذلك إعداد البرامج التدريبية المتخصصة بالتنسيق مع النقابة، وإشراك أعضاء النقابة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل كخبراء ومُحاضرين، ومنح أولوية لطلاب وخريجي الكلية للمشاركة في الأنشطة التي تنظم بالتعاون مع النقابة، كما تنسق الكلية مع النقابة لتنفيذ البنود المتفق عليها، وإعداد تقارير دورية عن سير التعاون ونتائجه.