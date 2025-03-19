شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى العظة الأسبوعية اليوم من المقر البابوى بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

يلقى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، العظة الأسبوعية اليوم الأربعاء، من كنيسة الأنبا أنطونيوس بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، دون حضور شعبى، وذلك فى الساعة 7 مساء.

ومن المقرر أن تذاع العظة من خلال القنوات القبطية الفضائية، ومن خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جدير بالذكر أن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وفقما قال القمص بطرس جيد نجل شقيق البابا شنودة فى تصريحات لليوم السابع، يعد هو أول بابا فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية الذى اعتمد العظة كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1962، عندما كان أسقفًا للتعليم، وجاءت فكرة الاجتماع الأسبوعى، عندما كان يدرس للطلاب بالكلية الإكليريكية، وبدأ الكل يحضر.

ثم انتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إتاحة الفرصة لعدد أكبر من الحاضرين، وعندما تم اختيار البابا شنودة بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها، وكانت فى البداية العظة يوم الجمعة ثم أصبحت الأربعاء إلى الآن.