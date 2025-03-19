شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يجرى مراجعة لأسعار العائد على الشهادات بالجنيه والان مع تفاصيل الخبر

صرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن البنك بصدد مراجعة ودراسة أسعار العائد على الشهادات التي يصدرها بالعملة المحلية وذلك في ضوء انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وتوقعات بانخفاض أسعار العائد.

وعلى صعيد آخر، أعلن البنك الأهلي المصري خلال الأسبوع الماضي عن تغيير عائد الشهادات الدولارية «الأهلي فورا» و «الأهلي بلس»، حيث تم تخفيض العائد على الشهادتين بقيمة 1 %، ليصبح عائد شهادة الأهلي فورا لمدة 3 سنوات، 7.5% سنويا بدلا من 8.5% ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 22.5%، وعائد شهادة الأهلي بلس ومدتها 3 سنوات، 5.5% سنويا بدلا من 6.5% ويصرف العائد ربع سنوي بالدولار الأمريكي، وذلك بذات الشروط والأحكام والسمات الخاصة بكل من الشهادتين.



