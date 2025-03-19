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رئيس الوزراء: لن يكون هناك استقرار فى المنطقة بدون هدوء وتفاوض

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رئيس الوزراء: لن يكون هناك استقرار فى المنطقة بدون هدوء وتفاوض

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الأربعاء، 19 مارس 2025 04:34 م

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ما حدث فى قطاع غزة على مدار الساعات القليلة الماضية تهديد بعودة التصعيد فى المنطقة، موضحا أنه لن يكون هناك استقرار فى المنطقة بدون هدوء وتفاوض وحلول دبلوماسية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، الأوضاع الاقتصادية فى مصر شهدت تحسن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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