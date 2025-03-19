شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: لن يكون هناك استقرار فى المنطقة بدون هدوء وتفاوض والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن ما حدث فى قطاع غزة على مدار الساعات القليلة الماضية تهديد بعودة التصعيد فى المنطقة، موضحا أنه لن يكون هناك استقرار فى المنطقة بدون هدوء وتفاوض وحلول دبلوماسية.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، الأوضاع الاقتصادية فى مصر شهدت تحسن.