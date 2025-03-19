شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن مقتل أحد موظفيها وإصابة 5 آخرين إثر قصف في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة مقتل أحد العاملين بها خلال قصف قطاع غزة.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها "أبلغنا بمقتل أحد زملائنا نتيجة قصف في غزة".

ومن جانبه، كشف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة مقتل أحد العاملين وإصابة 5 بجروح خطرة في قصف بقطاع عزة.

وأضاف أن الموقع الذي تعرض للقصف بغزة كان معروفا بشكل جيد من قبل الجيش الإسرائيلي، معربا عن صدمته إثر استهداف فريق تابع للمنظمة في غزة

ودعا إلى حماية المواقع الأممية في غزة والهجمات عليها انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف "نحاول إجلاء المدنيين المصابين من زملائنا نتيجة القصف على موقعنا بغزة"