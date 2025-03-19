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وزير الخارجية يتفقد مقر السفارة المصرية والقسم القنصلى بدار السلام

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وزير الخارجية يتفقد مقر السفارة المصرية والقسم القنصلى بدار السلام

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القاهرة - سامية سيد - قام د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى تنزانيا بتفقد مقر السفارة المصرية والقسم القنصلى بدار السلام، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التجديد لمقر البعثة المصرية، حيث اجتمع مع أعضاء السفارة والمكاتب الفنية فى إطار الحرص على متابعة سير العمل، وتفقد وضع المنشآت الخاصة بالبعثات المصرية بالخارج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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