شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يتفقد مقر السفارة المصرية والقسم القنصلى بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة اليوم الأربعاء، خلال زيارته إلى تنزانيا بتفقد مقر السفارة المصرية والقسم القنصلى بدار السلام، وذلك بعد الانتهاء من عمليات التجديد لمقر البعثة المصرية، حيث اجتمع مع أعضاء السفارة والمكاتب الفنية فى إطار الحرص على متابعة سير العمل، وتفقد وضع المنشآت الخاصة بالبعثات المصرية بالخارج.