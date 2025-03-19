شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة .. الأرصاد تكشف ملامح الطقس خلال فصل الربيع 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن يبدأ فصل الربيع على جمهورية مصر العربية يوم الخميس الموافق 20 مارس 2025 ويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأشارت هيئة الأرصاد فى بيان لها، إلى أن فصل الربيع فصل انتقالى ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف، ويتسم مناخ فصل الربيع بالإعتدال في درجات الحرارة في معظم الأحيان.

و تشير توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة ان ربيع هذا العام يشهد ارتفاع طفيف في متوسطات درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بمعدل من (2:1) درجة.

وتابع البيان: عادة ما يشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعه حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف رياح الخماسين والتى تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراری وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

ينشط أحياناً منخفض البحر الأحمر السودان الموسمي ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ويؤدي ذلك إلى سقوط الأمطار التي قد تصل لحد السيول على المناطق الجبلية.

يعتبر هذا البيان إجراء إحترازي لوصف معالم فصل الربيع لأخذ الإستعدادات المبكرة والاحتياطات اللازمة. وسوف يتم إصدار التحذيرات الجوية لحالات عدم الإستقرار المتوقعة خلال هذا الفصل قبل حدوثها بوقت كافي.