شكرا لقرائتكم خبر عن الحلانجى والعتاولة أعلى المسلسلات فى مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا عن مشاهد التدخين والتعاطي في الأعمال الدرامية خلال النصف الأول من شهر رمضان 2025، واحتلت مسلسلات "الحلانجي وجريمة منتصف الليل " النسبة الأعلى في مشاهد التعاطي، والتى ركزت بشكل كبير على تناول المواد الكحولية ومخدر الحشيش.

كما تصدر مسلسلات "الحلانجي" و"العتاولة" ،قائمة الأعمال الأكثر عرضًا لمشاهد التدخين.

وأظهرت بيانات المرصد الإعلامي للصندوق خلو 5 مسلسلات من مشاهد التعاطي هما "الأميرة ضل حيطة"، "عقبال عندكوا، "شهادة معاملة أطفال، "للأذكياء فقط" ، كما تميز مسلسل "المداح أسطورة العهد" بخلوه من مشاهد التدخين والتعاطي.

وأشار التقرير إلى أن المرصد سجل خلال النصف الأول من شهر رمضان 492 مشهدًا للتدخين والتعاطي في الأعمال الدرامية، بإجمالي زمني يقرب من 11 ساعة وجاءت مشاهد التدخين النسبة الأكبر بـ 381 مشهدًا بما يعادل 8 ساعات، بينما بلغت مشاهد التعاطي 111 مشهدًا بحوالي ساعتين و45 دقيقة كما أشار التقرير إلى أن مشاهد التدخين شغلت 2,9% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية، بينما مثلت مشاهد التعاطي 1% حتى الآن.

على جانب اخر وفى نفس السياق يستمر المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان في رصد ظاهرة مشاهد التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالأعمال الدرامية وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماعى، حيث يتم إعلان قائمة سوداء للأعمال الدرامية التي سوف تتضمن مشاهد تدخين وتعاطى المخدرات دون التطرق لتداعيات هذه الظاهرة والآثار السلبية المترتبة على الإدمان وأيضا إعلان الأعمال الدرامية الخالية من مشاهد التدخين والتعاطي وكذلك الأعمال التي تعرض هذه المشاهد متضمنة الآثار وتداعيات الإدمان.

وجدد الصندوق دعوته لصناع الدراما بضرورة الالتزام بالميثاق الأخلاقي الذي تم إعداده بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية، لاسيما في ظل أهمية الإعلام وخاصة الدراما في تشكيل وعي واتجاهات الأطفال والشباب تجاه قضية التدخين والمخدرات، حيث أكدت أبحاث الصندوق أن 72% من الشباب يستقون معلوماتهم عن التدخين والمخدرات من الأعمال الدرامية.