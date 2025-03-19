شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار والصغرى على القاهرة 13 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الخميس 20 مارس 2025 الموافق 20 رمضان، استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر وخليج السويس، ليسود طقس معتدل نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء .

ويشهد غدا فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع وجود نشاط رياح على كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 21 درجة

الصغرى 13

الإسكندرية

العظمى 18

الصغرى 14

مطروح

العظمى 16 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 23 درجة

الصغرى 10

قنا

العظمى 25 درجة

الصغرى 11

أسوان

العظمى 28 درجة

الصغرى 14 درجة