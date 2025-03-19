شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إسرائيلي لـABC: الضربات الموجعة ستستمر حتى تفرج حماس عن الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

صرح مسؤول إسرائيلي لشبكة ايه بي سي نيوز، أن حملة الضربات الإسرائيلية المتجددة ضد حماس في قطاع غزة ستستمر حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، قائلا عن الحركة الفلسطينية: "لقد تعرضوا لضربة موجعة الليلة الماضية، وسيستمرون في تلقي الضربات الموجعة حتى يتم إطلاق سراح الرهائن".

ووصف المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه، هجمات جيش الدفاع الإسرائيلي ضد حماس في غزة بأنها "شكل مختلف من التفاوض"، وقال إن إسرائيل "لم تغلق الباب" أمام استئناف المحادثات عبر وسطاء إذا كانت حماس مستعدة لقبول المزيد من عمليات تبادل الأسرى، ولم يُفصح عما إذا كانت تل ابيب تخطط لتوغل بري جديد في غزة، وقال المسئول ان الهجوم الذي تسبب في مجزرة 17 رمضان سيستمر "طالما اقتضت الضرورة وسيتجاوز القصف الجوي" على حد وصفه.

شهد يوم الأربعاء غارات جديدة على غزة. وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أنه هاجم ما أسماه "موقعًا عسكريًا لحماس في شمال غزة، حيث كانت تجرى الاستعدادات لإطلاق قذائف على الأراضي الإسرائيلية، كما قصفت البحرية الإسرائيلية عدة سفن في المنطقة الساحلية لقطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الأربعاء أن خمسة موظفين أجانب يعملون لدى الأمم المتحدة "أصيبوا" بعد غارة في وسط القطاع وأضافت أن الجرحى نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وشكل استئناف إسرائيل لحملتها على غزة نهاية قرابة شهرين من الهدوء النسبي في المنطقة، التي دمرها القتال العنيف منذ أكتوبر 2023. وشهدت وقف إطلاق النار إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيليًا من غزة مقابل إطلاق سراح ما يقرب من 1800 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية، ووفقا للتقرير، يعتقد أن 59 رهينة لا يزالون في غزة 24 منهم على قيد الحياة.

وامس، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده ستتحرك ضد حماس "بقوة متزايدة" وقال في بيان: "من الآن فصاعدًا، لن تجرى المفاوضات إلا تحت نيران العدو لقد شعرت حماس بالفعل بوجود قوتنا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأود أن أؤكد لكم: هذه مجرد البداية".