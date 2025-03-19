شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل فرنسا بالأمم المتحدة يدعو إلى تبنى خطة قمة القاهرة لإعادة إعمار غزة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب جيروم بونافو الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، عن إدانة بلاده للضربات الإسرائيلية في قطاع غزة، ودعا إلى وقف فوري للأعمال العدائية التي تهدد حياة السكان المدنيين في غزة.

وأعرب جيروم بونافو خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن القصف الإسرائيلي علي غزة عن ترحيب بلاده باقتراح خطة إعادة إعمار غزة التي قدمتها الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، خلال قمة القاهرة في 4 مارس الماضي وحث جميع الأطراف على الاستفادة من نقاط قوة هذه الخطة للمضي قدما، لا سيما بشأن قضايا الأمن والحوكمة مؤكدا أن مستقبل غزة لا يمكن فصله عن تسوية سياسية شاملة للصراع.

ودعا جيروم بونافو الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة السلطات الإسرائيلية إلى حماية جميع المدنيين بشكل دائم وإعادة الوصول إلى المياه والكهرباء، وإلى رفع العقبات التي تعترض دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة على الفور.